Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Santa Bárbara

​Nelzina Santos Sales e Paulo André Sales da Silva, mãe e filho, foram assassinados a tiros na madrugada desta quinta-feira (5), em Santa Bárbara, município da região metropolitana de Belém. O duplo homicídio ocorreu na casa onde as vítimas moravam, localizada no assentamento Abril Vermelho, próximo do Centro da cidade. A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil do Pará, que também realiza buscas na tentativa de localizar os autores dos assassinatos.

Os corpos das vítimas foram localizados por outro filho de Nelzina e irmão de Paulo André. O homem relatou à polícia que, por volta das 6h, chegou à residência de sua mãe e, quando adentrou em um dos quartos, encontrou Paulo André deitado em cima de uma cama. Ao se aproximar, o irmão da vítima a encontrou já sem vida, bastante ensanguentado na região da cabeça.

VEJA MAIS

Conforme a polícia, o homem relatou ainda que correu para o quarto de sua mãe. Ela também estava ferida e desacordada. Desesperado, o segundo filho saiu correndo para pedir ajuda aos vizinhos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros a Nelzina, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local do crime, ninguém soube fornecer informações sobre os suspeitos, tampouco dizer se as vítimas vinham sendo ameaçadas. Além de realizar a análise e remoção dos cadáveres, a Polícia Científica do Pará (PCP) coletou vestígios que poderão ajudar na identificação dos autores do duplo homicídio.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santa Bárbara, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. Equipes policiais realizam buscas, na tentativa de localizar os criminosos. Quem tiver qualquer informação que ajude a elucidar o ocorrido pode repassar ao Disque-Denúncia (181).