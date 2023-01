Jovem de 22 anos é morto a tiros na frente de casa em Marabá

Um jovem de 22 anos, morador de Marabá, no sudeste do estado, foi morto a tiros na última quarta-feira, 4. Identificado como Victor Alexandre da Luz Souza, ele foi baleado na frente da própria casa, no Bairro Infraero, Núcleo Cidade Nova.

De acordo com a mãe da vítima, o jovem estava na frente de sua residência quando foi alvo de disparos de arma de fogo por suspeitos em uma motocicleta modelo Honda Pop. Victor ainda correu para dentro da casa, mas foi atingido e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 21h25, via Núcleo Integrado de Operações (Niop), com a denúncia de um homicídio. Uma guarnição se dirigiu até o local, onde preservou a cena do crime até a chegada dos órgãos competentes para as tomada das medidas cabíveis.

Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno da Polícia Civil do Pará (PC).