Corpo é encontrado com mãos amarradas em comunidade de Santarém, oeste do Pará

O corpo de Aleksander Guimarães Sena, conhecido pelo apelido “Pânico”, de 20 anos de idade, foi encontrado na quarta-feira (4), com as mãos amarradas, em um ramal localizado na comunidade Santa Maria, no município de Santarém, no oeste do Pará. As polícias Civil e Militar foram acionadas, e o corpo de "Pânico" foi removido pela Polícia Científica do Pará.

O jovem estava desaparecido desde a última segunda (2). Segundo informações do SOS Santarém, no mesmo dia, uma tia da vítima disse que a irmã dele contou ter recebido uma mensagem, através do facebook, informando a morte de Aleksander. Após receber a notícia, a tia foi até a casa do sobrinho, no bairro Juá, e ficou sabendo por vizinhos que um carro teria capturado o jovem e outros dois rapazes. Pouco tempo depois, os dois amigos foram liberados, mas "Pânico" não.

Ainda de acordo com o portal, a família confirmou que Aleksander era usuário de drogas e tinha passagens pela polícia. Ainda não é possível afirmar se o envolvimento da vítima com o tráfico tem alguma relação com a motivação do homicídio.