Corpo é encontrado com perfurações no bairro do Aurá, em Ananindeua

O corpo de um indivíduo do sexo masculino foi encontrado, na tarde deste domingo (25), feriado de Natal, em uma residência na rua Zumbi dos Palmares, no bairro do Aurá, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), agentes da Polícia Militar relataram que o cadáver tinha perfurações, mas não foi possível identificar se eram de arma de fogo ou de faca. A suspeita é que o homem tenha sido vítima de homicídio.

O acionamento ocorreu por volta de 17h.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso às polícias Civil e Militar, e aguarda um posicionamento.