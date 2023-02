Vídeo mostra momento em que motociclista é atingido por caminhão na Rodovia Arthur Bernardes

Imagens das câmeras de segurança de uma empresa registraram o momento em que o motociclista Denis Maycon Furtado da Silva, de 34 anos de idade, colidiu com um caminhão na rodovia Arthur Bernardes, bairro do Tapanã, em Belém, na manhã desta terça-feira (14). A esposa dele, Ivonete Pantoja da Silva, de 38 anos de idade, que trafagava na garupa da motocicleta, sofreu escoriações, já Denis acabou morrendo no local do acidente.

Denis estava vindo pela pista da rodovia Arthur Bernardes, na altura da travessa Haroldo Veloso, no bairro do Tapanã, no sentido do Distrito de Icoaraci para o centro de Belém, Ele transportava a esposa Ivonete para uma entrevista de emprego.

Já o motorista do caminhão de uma terceirizada trafegava em sentido contrário, ou seja, para chegar à sede de uma empresa de refrigeração nesse perímetro.

Acidente

No momento em que o motorista do caminhão foi fazer a conversão na pista para ingressar na empresa, o motociclista apareceu na rodovia, e, então, houve a colisão entre os dois veículos. A esposa de que estava na garupa conseguiu se jogar da moto.

Ela caiu na pista e sofreu algumas escoriações, tendo sido encaminhada para atendimento médico em um hospital. Já Denis, que estava com o capacete em um dos braços, sofreu morte instantânea no local do acidente.

O corpo do rapaz foi removido e liberado p​​ara a família dar andamento aos procedimentos de velório e enterro.

De acordo com imagens que circulam pelas redes sociais, a colisão parece ter sido frontal. A moto, de placa RWR 6G26, ficou embaixo da roda da frente, do lado esquerdo do caminhão.

O nome do motorista não chegou a ser divulgado no local do acidente, mas ele ficou de se apresentar em uma Delegacia da Polícia. Guarnições da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica atuaram na ocorrência.