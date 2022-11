Motoqueiro de 32 anos colide contra caminhão e morre antes de ser transferido de hospital em Moju

O motociclista identificado como João Henrique Pereira Costa do Nascimento, de 32 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (24) depois que a moto que ele conduzia colidir frontalmente contra um caminhão na rodovia PA-150, próximo à entrada do residencial Oton Gomes, em Moju, no nordeste do Pará. Ele morreu antes de ser transferido de hospital. Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o acidente. As informações são do site Moju News.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) chegou a socorrer a vítima à Unidade Mista de Saúde, mas João não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe médica estava preparando a transferência do paciente em um avião, por conta da gravidade do acidente, mas o motoqueiro acabou morrendo.

A Polícia Científica do Pará (PCPA) foi acionada para remover o corpo ao e realizar a perícia no local do acidente.

Saiba como ajudar as autoridades nas investigações na morte de João

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.