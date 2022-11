Veículo cai de ponte e mata família inteira em Novo Repartimento

Um grave acidente ocorrido na manhã do último domingo (20) em Novo Repartimento, município do sudeste do Pará, matou quatro pessoas, todas da mesma família. O carro em viajavam pai, mãe e dois filhos caiu de uma ponte sobre o Rio Gelado, no distrito de Vitória da Conquista.

De acordo com as primeiras informações sobre o ocorrido, o veículo trafegava por uma estrada vicinal na zona rural do município quando, ao passar sobre uma ponte de madeira, acabou perdendo a direção e foi parar dentro do rio. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Gilcimar Francisco Conrado (34 anos), Mara Lima da Conceição (28 anos), Mariane Borges Lima (11 anos) e Diego Borges Lima (9 anos)".

O caso foi registrado na delegacia de Novo Repartimento. Segundo informações preliminares, o condutor teria perdido o controle do veículo, que ficou parcialmente submerso. Perícias feitas no local e investigações complementares estão sendo feitas para identificar as causas do acidente.