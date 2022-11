Produtor rural morre ao ser atingido por árvore em São Miguel do Guamá

Um produtor rural morreu ao ser atingido por uma árvore. O acidente ocorreu na manhã da última sexta-feira (18) em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará, na região do Recreio. A vítima foi identificada como Manoel Dimiciano Piedade da Paz, de 51 anos.

De acordo com informações do portal Correio do Norte, o trabalhador fazia o corte da árvore quando um dos troncos o atingiu. Manoel teria morrido na hora.

O produtor era residente da Comunidade do Tatuaia. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado na delegacia do município e que a perícia já foi requisitada.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Militar e aguarda retorno.