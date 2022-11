Homem é morto a tiros por dupla em moto no Quarenta Horas

Um homem identificado como Werlleson Gustavo Rodrigues dos Santos foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (19). O crime ocorreu na passagem Santa Clara, esquina com a avenida Corações, bairro Quarenta Horas. A vítima tinha 26 anos e contava com várias passagens pela polícia, inclusive, por tráfico de drogas.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção do corpo. De acordo com informações, dois homens em uma moto de cor vermelha sem placa efetuaram disparos de arma de fogo contra Werlleson. Eles fugiram.

Equipes da Polícia Militar (PM), que faziam o patrulhamento da área, avistaram uma testemunha indicando o local do crime. Foi informado aos agentes que os suspeitos teriam chegado para comprar frango e, no momento em que a vítima contava o troco, um dos envolvidos atirou contra Werlleson.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações às Polícias Civil e Militar e aguarda retorno.