Militar mata outro dentro do Ministério da Defesa, em Brasília

Uma briga por motivo ainda desconhecido resultou na morte de um soldado da Força Aérea Brasileira (FAB), na manhã deste sábado (19), dentro do prédio-sede do Ministério da Defesa, em Brasília (DF). Segundo informações que circulam na internet, o soldado Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos, teria brigado com um colega de farda, o também soldado Kauan Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos, por volta das 7h, e atirado nele, durante o procedimento de troca de turno.

No meio da confusão, Felipe teria sacado uma arma e atirado contra Kauan, que morreu antes do socorro chegar. O local, agora, passa por perícia do Instituto de Criminalística, da Polícia Civil. O corpo do rapaz foi retirado por uma viatura do Instituto Médico Legal (IML), no final da manhã.

O inquérito será conduzido pela FAB, sem participação da Polícia Civil, por se tratar de um crime militar. O Ministério da Defesa se manifestou sobre o fato por meio de uma nota divulgada à Imprensa.

"É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado (19.11), no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB). O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea”, frisou o comunicado.