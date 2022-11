Adolescente é morto a golpes de faca em Augusto Corrêa, nordeste do Pará

Um adolescente foi morto a golpes de faca, nas primeiras horas da manhã deste sábado (19), na comunidade do Perimirin, região do Urumajó, no município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. Segundo informações divulgadas pelo portal G1 News Bragança, o autor do crime foi identificado pelo prenome Elton e seria ex da atual namorada da vítima.

Testemunhas teriam relatado ao portal, que Elton é funcionário de uma escola no centro da cidade de Augusto Côrrea, era uma pessoa calma e não tinha passagem pela polícia, mas não aceitava o fim do relacionamento. Ainda segundo o site, o crime ocorreu enquanto o jovem dormia com a ex-mulher do acusado.

O adolescente sofreu golpes de faca na região do tórax e veio a óbito no local do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou à Polícia Civil informações sobre o paradeiro do suspeito e aguarda um posicionamento.