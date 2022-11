Colisão entre veículos de passeio gera capotamento no bairro do Umarizal; vídeo

Uma colisão entre dois veículos de passeio causou transtornos nas primeiras horas deste sábado (19), na travessa Dom Romualdo Coelho, próximo à avenida Senador Lemos, no bairro do Umarizal, em Belém. Um dos carros chegou a capotar. Não há informações sobre feridos.

Assista:

Câmeras de segurança de um estabelecimento, localizado no perímetro do acidente, registraram o exato momento da colisão. Em aparente velocidade, o condutor do veículo que capotou não vê o outro carro atravessando a via e o acerta na parte frontal. O vídeo mostra que o motorista do automóvel atingido sai do veículo normalmente, enquanto assiste o outro carro capotar.

Um outro vídeo filmado depois do acidente mostra o estrago causado pela colisão. O veículo atingido aparece com a parte frontal destruída, enquanto o outro permanece virado na pista.

A Redação Intagrada de O Liberal solicitou à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informações sobre as condições do acidente e o estado de saúde das pessoas envolvidas, e aguarda um retorno.