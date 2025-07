Motociclista morre ao colidir com vaso de concreto em Canaã dos Carajás

Thiarlysom José de Almeida Santos morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira (7), após colidir com um dos vasos de concreto instalados no meio-fio da avenida Cinco de Outubro, em Canaã dos Carajás, município no sudeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta no momento do sinistro.

Segundo o portal Correio de Carajás, agentes de trânsito que atenderam a ocorrência relataram que o rapaz trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle e bateu contra o obstáculo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Ainda conforme o Correio, Thiarlysom era entusiasta de esportes radicais com motos, prática comum entre alguns grupos da cidade. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.