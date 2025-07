Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão caçamba na PA-140, em Santo Antônio do Tauá

Um homem identificado como Sales Lima Leite, morreu em um acidente de trânsito registrado no começo da noite de segunda-feira (7/7), nas proximidades do quilômetro 20 da PA-140, em Santo Antônio do Tauá, nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, a vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de um caminhão caçamba. As circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

A Polícia Militar foi acionada ao caso por volta de 18h45. Uma guarnição do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) se deslocou até o local e encontrou Sales morto. Ainda na rodovia, a PM encontrou a moto da vítima e o automóvel o qual ela tinha colidido, e que estava em pane mecânica no meio da pista.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um deles é possível ver a Sales desacordo na via bem perto do caminhão. “O cara deu uma ‘porrada’ nessa caçamba”, diz um cinegrafista amador. Outras filmagens mostram curiosos no local do acidente antes da chegada da polícia.

O trecho em que o sinistro ocorreu foi isolado pelos policiais militares para que a Polícia científica pudesse realizar a perícia do caso e remoção do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre a ocorrência e aguarda retorno.