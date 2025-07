Trio é levado para a delegacia por suspeita de levarem compras de supermercado sem pagar em Santarém

Três homens foram parar na delegacia na noite de segunda-feira (7/7) por suspeita de terem furtado um supermercado em Santarém, no oeste do Pará. Ao que tudo indica, um dos suspeitos ainda utilizou o carrinho do estabelecimento para colocar aproximadamente R$ 1.3 mil em mercadorias e saiu sem pagar.

Conforme o portal O Impacto, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu encontrar o veículo que foi alugado de uma locadora com três suspeitos, identificados como Hito José Pereira Bastos, Diogo da Silva Pereira e Nadson dos Santos Guimarães. Eles foram detidos no bairro Uruará e depois encaminhados até a 16ª Seccional Urbana de Polícia para os procedimentos cabíveis.

A mercadoria furtada foi recuperada e o veículo foi apreendido, ainda conforme O Impacto. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.