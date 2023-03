​Operação 'Esparável' registra oito prisões e apreensões de armas, munições e drogas em Igarapé-Miri

A operação “Esparável”, de combate à onda de violência que vinha sendo registrada no município de Igarapé-Miri, nordeste paraense, completa​​ uma semana nesta quinta-feira (23). Nesse período, seis pessoas já foram presas, em flagrante, e dois mandados de prisões preventivas foram cumpridos. Durante as fiscalizações, já foram abordadas mais de 400 pessoas, 248 veículos, 8 embarcações e duas residências, além da apreensão de 13 armas, 27 munições, 5 celulares, mais de 1 kg de entorpecentes, e ainda, mais de R$ 1 mil, em espécie.

Nesta quarta-feira (22) uma reunião operacional com a presença de gestores dos órgãos de segurança avaliou a primeira semana de operação. “Fizemos hoje um processo de avaliação fazendo alguns realinhamentos para afinar a atuação, definindo ações na zona ribeirinha e urbana. A operação segue sem data para encerrar. Incentivamos o Disque Denúncia (181), que garante o anonimato do denunciante e sempre traz elementos significativos para a ação policial”, destacou o secretário adjunto de gestão operacional da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), Luciano de Oliveira.

Para o comandante do Departamento-Geral de Operações (DGO) da Polícia Militar, coronel Ricardo Neves, o registro das ocorrências tem caído, o que estimula a permanência do efetivo por mais tempo. “A operação tem trazido tranquilidade e vamos permanecer com a extensão das ações na comunidade miriense”, assegurou.

Com equipes de combate ao crime organizado e de repressão, além da inteligência, a Polícia Civil está atuando em conjunto com as demais forças, afirma o delegado de Polícia do Interior, Hennison Jacob. “Há mais de uma semana nós intensificamos o reforço em Igarapé-Miri para atuar de forma integrada com os demais órgãos como a Polícia Militar. Então estamos trabalhando de forma diuturna para trazer paz e segurança para a população”.

Participam da Operação as Polícias Civil e Militar, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (Seap), Departamento de Trânsito do Estado (Detran), além da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Grupamento Fluvial (Gflu) e o Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp), vinculados à Segup.