Marabá ganhará reforço na segurança pública com Centro Integrado de Comando e Controle

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Marabá, no sudeste do Pará, está nos ajustes finais, segundo informou a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O objetivo do CICC é trabalhar em eventos extraordinários, onde irão atuar além da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial, Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU), Guarda Municipal e Polícia Civil. A previsão da pasta é trazer o Disque Denúncia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e todos os outros órgãos existentes de Segurança Pública.

De acordo a Segup, a parte estrutural da obra está concluída, estando em fase de acabamento apenas ajustes nas instalações elétricas, e a chegada de parte da mobília. Conforme o coronel Benedito Sabbá, gerente do Núcleo Integrado de Operação (Niop)- Unidade Marabá, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) contribuiu com a parte material e o governo do Estado com a reconstrução do prédio. A reconstrução contou com materiais de primeira linha, piso em porcelanato, iluminação embutida em led e forro em gesso. O CICC possui duas salas amplas, banheiros e copa.

“Hoje, dentro do Niop, temos dois tipos de ocorrência: ordinária (que são as do dia a dia), onde incluem-se furtos e roubos, violência doméstica, acidentes de trânsito; e os eventos extraordinários com data fixa como o Carnaval, Enem, Eleições, Expoama, um descarrilamento de trem, por exemplo… Então, precisa-se unir num só local, todos os atores responsáveis para atender esse tipo de evento”, explica o coronel Sabbá, acrescentando que, em termos de Segurança Pública, quanto menos tempo levar para atender a população, melhor para todos.

O prédio que passou por reconstrução é o mesmo onde funcionava o Niop, onde houve modificações em sua estrutura, tornando-o ainda mais amplo. “A estrutura anterior, possuía muitas divisórias, sala de descanso, uma copa um pouco maior que a atual e a parte administrativa: sala do gerente, sala de recursos humanos. Essas salas foram eliminadas para se tornarem adequadas no CICC. Futuramente, a Secretaria de Segurança Pública irá construir um novo prédio ao lado desse prédio atual, para a parte administrativa, onde terão alojamentos, refeitórios, sala do gerente e sala para a Prodepa, parceiro do CICC, com construção prevista para este ano”, complementa o gerente do Niop.

O secretário regional de governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon Neto, ressalta que a Secretaria Regional de Governo está acompanhando mais uma ação do governador do estado, na proteção dos cidadãos das regiões sul e sudeste, na instalação em Marabá do Centro Integrado de Comando e Controle de Segurança Pública em um só local, com todos os órgãos de segurança representados. “Sem dúvida nenhuma proporcionará uma agilidade ímpar, no que diz respeito aos eventos extraordinários, em especial, nessa parceria do governo do Estado com o governo federal, ajudando a dar mais agilidade às ações em favor do cidadão marabaense e região. A Secretaria Regional acompanha e festeja mais esse ponto fundamental do governo do Pará em favor da segurança pública dos cidadãos”, destaca João Chamon Neto