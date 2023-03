Líder de facção criminosa é condenado por homicídio em Tucuruí

Na última terça-feira, 21, Marcelo de Souza Medrado, conhecido também apenas como 'Medrado', foi condenado a 27 anos de prisão por homicídio em Tucuruí, sudeste do Pará. Ele é apontado como líder de facção criminosa e, além de homicídio, também é acusado por outros crimes, como tráfico de drogas e formação de quadrilha.

Medrado é considerado o líder de uma facção criminosa que atua no Pará. Ele operava especificamente na região do lago de Tucuruí. Junto com seus comparsas, Medrado seria autor de diversas execuções, algumas com requintes de crueldade por meio do chamado "tribunal do tráfico". As informações são de Gazeta do Pará.

Na manhã de terça, terminou o julgamento de um dos homicídios cometidos por Medrado no bairro da Nova Conquista, em Tucuruí, no qual a vítima seria um suposto ladrão, que foi capturado pelos pelos comparsas de Medrado, "julgado" e executado com requintes de crueldade pela quadrilha.

Marcelo Medrado foi capturado no estado do Mato Grosso, após uma operação da Polícia Civil do Pará (PC), por meio da Superintendência do Lago de Tucuruí, e desde então estava detido no sistema prisional.