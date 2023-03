Homem é morto próximo da PA-391, rodovia que dá acesso a Mosqueiro

Luciano Teixeira de Souza, 36 anos, foi morto no início da noite desta terça-feira (21), na estrada do Genipaúba, próximo da rodovia PA-391, que dá acesso ao distrito de Mosqueiro, em Belém. Ainda não há maiores detalhes sobre o crime.

Equipes da Polícia Militar estão no local, para preservar a área até a chegada da Polícia Científica do Pará, responsável pela análise e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deverá investigar o caso.

