Influencer segurança é baleada na barriga durante trabalho em casa de show de Uruará

A influenciadora digital e, também, segurança patrimonial, Anny Castelly, foi baleada na barriga na madrugada do último domingo (19) em uma casa de show em Uruará, sudoeste do Pará. Ela usou as redes sociais para dizer que está bem. Até o momento, a polícia não confirmou prisão de alguma pessoa envolvida na tentiva de homicídio. As informações são do Confirma Notícia.

Anny deu entrada no Hospital Municipal de Uruará, onde foi constatado que o tiro atingiu o abdômen dela e perfurou o umbigo. A vítima passou por uma cirurgia ainda em Uruará e foi encaminhada ao Hospital Regional de Altamira, onde também foi operada e segue internada.

Nas redes sociais, a segurança comentou como tudo aconteceu. Por um aplicativo de mensagem instantânea, Anny tranquilizou os 43.4 mil seguidores que tem no Instagram. Ela diz nas mensagens que estava realizando revista pessoal em uma pessoa quando foi atingida pelo tiro.

Ainda na publicação, a vigilante esclarece que “não é novidade que tem várias pessoas que não gostam” dela e que, inclusive, teria sido ameaçada inúmeras vezes enquanto trabalhava.

“Nem sei te explicar. Estava revistando na portaria quando ouvi um disparo e entrei para dentro, aí senti arder. Olhei para o meu parceiro e falei 'me acertaram'. Aí todo mundo veio me socorrer e me levaram para o hospital. Eu estava de cabeça. Não vi quem foi. Acredito que foi a mesma situação do outro segurança que foi baleado esses dias lá”, conta Anny.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.