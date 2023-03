Dentista é preso acusado de abuso sexual de pacientes

Um dentista foi preso por abuso sexual de pacientes, em Viamão (RS), na última segunda-feira (20). Na terça (21), a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele. A base da acusação foi um vídeo gravado por uma das vítimas, onde o dentista aparece molestando a mulher durante uma consulta.

A titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), delegada Marina Dillenburg, afirma que pelo menos outras três mulheres já prestaram queixa por terem sido violentadas no consultório do dentista, entre os anos de 1995 e 2001. Elas devem ser acionadas para depor novamente.

Sobre o caso mais recente, a delegada diz que a vítima sofria os abusos desde outubro do ano passado. “Apesar do abuso que sofreu, temos que elogiar a atitude desta vítima que não só criou coragem, mas fundamentou a denúncia feita. As imagens foram cruciais para o flagrante dele e para o pedido de prisão preventiva”, destaca Marina.

A Polícia aguarda a Justiça acatar o pedido de prisão preventiva para divulgar o nome do dentista. A investigação acredita que possam existir mais vítimas do acusado.