Jena Malone revela abuso sexual sofrido durante a gravação de 'Jogos Vorazes'

A atriz americana Jena Malone, que fez o papel de Johanna Manson no filme "Jogos Vorazes", afirmou ter sofrido abuso sexual durante as gravações do filme. A revelação impactante foi postada por ela no perfil do Instagram, na última terça-feira (28). O filme foi gravado por volta de 2012.

VEJA MAIS

Na publicação, ela usou uma foto em que aparece em meio a um campo, no interior da França. A imagem foi feita durante as gravações de "Jogos Vorazes", no período em que ela descreve ter atravessado uma grande pressão emocional devido à violência sofrida, ao mesmo tempo em que estava entusiasmada com o filme.

No post, ela descreveu os sentimentos à época como uma "mistura turbulenta de emoções". Pois, enquanto "estava grata pelo projeto", lidava com o fim de um relacionamento ruim e por ter sido "abusada sexualmente por alguém com que eu trabalhei", durante as gravações do filme, conforme relata na legenda da foto.

"Mesmo que esse tempo em Paris tenha sido extremamente difícil para mim, estava passando por um rompimento ruim e também fui abusada sexualmente por alguém com quem trabalhei, fiquei muito grata por este projeto, pelas pessoas de quem me tornei próxima e por esse incrível papel que eu interpretei", conta.

"Eu gostaria que não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas essa é a verdadeira selvageria da vida, eu acho. Como manter o caos com a beleza. Trabalhei muito para curar e aprender, por meio da justiça restaurativa, como fazer as pazes com a pessoa que me violou e fazer as pazes comigo mesma."

Jena ainda se ressente das sequelas psicológicas do que enfrentou, pois, segundo ela, tem sido "difícil falar sobre 'Jogos Vorazes' e Johanna Manson sem sentir a nitidez daquele momento", mas completou que se sente "pronta para passar por isso e recuperar a alegria e realização que sentiu."

Jena ainda se coloca à disposição para conversar com seguidores que queiram desabafar com ela, pois encontrarão "um espaço seguro para ser ouvido."

A atriz e a produtora do filme, a Lionsgate, não se pronunciaram oficialmente sobre o post.