Fã viraliza ao encontrar ator de 'Jogos Vorazes' durante Réveillon no RJ: 'Cheiroso e gente fina'

Uma mulher, identificada como Leh Veríssimo, surpreendeu os seguidores no Twitter ao compartilhar um registro ao lado do ator norte-americano Josh Hutcherson, durante a virada de ano no Rio de Janeiro. Ainda segundo a moça, o artista é cheiroso e "gente fina".

VEJA MAIS

Em uma publicação escrita em inglês, a jovem detalhou o encontro inesperado com o astro da saga “Jogos Vorazes” e postou uma foto abraçada com o ator.

“Eu encontrei o @jhutch voltando e ele foi muito fofo! Jogos Vorazes é tão importante para mim, e ele levar alguns minutos respondendo minhas diversas divagações foi realmente significante. Espero que você tenha um 2023 maravilhoso, Josh”, escreveu a fã do ator.

“Queria adicionar aqui que o gato é cheiroso, gente fina e riu do meu momento de desespero e piada falha”, complementou Leh, que declarou ter ficado nervosa ao conversar com o galã.

Quem é Josh Hutcherson?

Josh Hutcherson é um ator norte-americano que fez sucesso ao protagonizar o personagem Peeta, na saga “Jogos Vorazes”, com filmes lançados entre os anos de 2012 a 2015. Antes desta franquia, o artista havia já havia participado dos filmes "ABC do Amor" e "Zathura: Uma Aventura Espacial", ambos de 2005.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)