Quem usa cor verde no Natal pode engravidar? Thread viraliza na web e ‘assusta’ internautas

Um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias foi: “Usar a cor verde no Natal pode atrair gravidez?”. Quem causou todo esse “alvoroço” foi uma internauta, identificada como Daniely Araújo, que compartilhou, no sábado (24), uma thread no Tik Tok que pode comprovar essa especulação inusitada.

Em um vídeo compartilhado na plataforma, ela aparece em uma foto ao lado da tia - ambas vestidas com uma peça da cor - aproveitando a noite natalina de 2021. Um ano depois, as duas estão pousando grávidas e Daniely brinca com a suposta coincidência.

“Eu e a minha tia em 2022”, escreveu a moça mostrando o registro de um possível chá de bebê.

Assista ao vídeo:

O vídeo viralizou na internet e dividiu opiniões entre os internautas. Uma boa parte da mulherada ficou com aquela “pulga atrás da orelha” por ter passado a véspera do Natal com o look esverdeado, mesmo sem comprovação científica sobre a teoria.

“Eu depois de ter passado o Natal de verde”, escreveu uma seguidora que publicou um emoji de palhaço. “Vai quebrando toda mal toda feitiçaria”, disse uma segunda em tom de brincadeira.

A ganhadora da 8ª edição do Masterchef Brasil Isabella Scherer também compartilhou o seu relato. Respondendo a um tweet que questionava “quem criou essa especulação", ela relatou que no ano passado usou duas peças verdes e terminou esse ano com os filhos gêmeos. Confira: