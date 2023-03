Câmara Municipal de Belém realiza debates e ações em prol da população belenense

A Câmara Municipal de Belém (CMB) vem atuando em várias esferas para beneficiar a população paraense, por isso trabalha de forma contínua para a formação de alianças e parcerias com o Governo Federal. Nas últimas semanas, ganharam destaque o público feminino, a segurança pública e a questão habitacional.

O presidente da CMB, John Wayne, e demais vereadores, estiveram presentes em Brasília, na última quarta-feira (8), dialogando com autoridades nacionais, incluindo o vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, para agregar recursos e melhorias para a capital paraense.

A capital paraense esteve representada pelo presidente da CMB, John Wayne, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues e outros representantes municipais (Divulgação CMB)

No Dia Internacional da Mulher, a CMB promoveu sessão solene em alusão à data, uma manhã em homenagem a todas as mulheres de Belém, especialmente às servidoras da Casa . Durante a sessão foram debatidos assuntos econômicos-sociais e a questão dos direitos igualitários femininos. Estiveram presentes as representantes do Executivo Municipal e esposas e familiares dos parlamentares presentes. No total, 23 mulheres foram homenageadas com o Diploma e a Plaqueta “Dulce Accioli”, pelos destaques nas diversas atividades na capital paraense.

Câmara Municipal de Belém em sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher (Divulgação CMB)

No que diz respeito à segurança pública, os parlamentares da CMB, durante uma sessão, pediram mais atenção do Executivo em relação aos trabalhadores da área. Os vereadores aplaudiram os profissionais de segurança pública da capital, citando o desfecho no caso do sequestro de uma família na Avenida Augusto Montenegro, ocorrido na última quinta-feira (9).

Nesta quarta-feira (14), a questão habitacional municipal foi debatida entre os presidentes da CMB e da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém (Codem), Lélio Costa. Durante a reunião foram levantadas as questões da regularização fundiária para a capital e sobre o programa Minha Casa Minha Vida.

