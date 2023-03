Câmara Municipal de Belém nas ruas em prol da população

A Câmara Municipal de Belém (CMB), através do presidente John Wayne (MDB) e demais vereadores, participaram no dia 23 de fevereiro da Assinatura do Termo de Cooperação entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém para a área da saúde. O termo vai permitir ao Governo o repasse de R$ 30 milhões para o enfrentamento de problemas desta área sensível do município.

Moradia

Os parlamentares participaram da retomada do Programa "Minha Casa, Minha Vida". A parceria entre os governos garante a conclusão de obras de habitação e urbanização no Residencial Viver Outeiro e garante moradia digna para 1.008 famílias.

Ponte do Outeiro

Os vereadores de Belém acompanharam no domingo (26/02), a reinauguração da Ponte do Outeiro. A obra que tornou a ponte novamente apta ao tráfego de veículos e pedestres foi executada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transporte (SETRAN).

SESMA

Dando seguimento às reuniões administrativas com secretários municipais, a CMB recebeu na terça-feira (28/02), o secretário da SESMA, Pedro Anaisse. O presidente articulou a conversa junto aos demais vereadores. O encontro serviu para os parlamentares conhecerem melhor o trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos meses na saúde pública do município.

