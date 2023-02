CMB oficializa Sessões Parlamentares para 2023 em 1° de fevereiro

A Câmara Municipal de Belém realiza no próximo dia 1° de Fevereiro, Sessão Solene de Abertura dos trabalhos para o 1° Período, da 3° Sessão Legislativa, da 19° Legislatura. A sessão também dará início à gestão da nova mesa diretora e está prevista para iniciar às 9 horas da manhã, no salão plenário Lameira Bittencourt e será presidida pelo vereador John Wayne (MDB), atual liderança da Casa Legislativa para o Biênio 2023/24.

A CMB tem o intuito de estreitar cada vez mais os diálogos com o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém para que haja uma maior atenção às necessidades da população de belenense.

Com a realização da COP 30 na capital paraense, o município terá uma grande visibilidade mundial e deve estar preparado para receber os visitantes à altura, visto qu este encontro é de suma importância para o futuro planeta, no que diz respeito às variações climáticas.

Um dos objetivos a serem alcançados são as melhorias na infraestrutura da cidade, nos transportes públicos, além das melhorias nas vias de tráfego e segurança nos pontos turísticos, tudo para proporcionar uma vida melhor e digna aos habitantes.

O encurtamento dos diálogos com a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado será de grande utilidade para que mudanças positivas sejam realizadas.

"Desde já começamos as mobilizações, a gestão atual será uma das melhores já vistas por nosso povo. No que depender de mim, tudo sairá perfeito, estamos ansiosos pelo reinício das sessões em plenário. Estamos trabalhando nessa proximidade de debate com o governador Helder Barbalho e o prefeito Edmilson Rodrigues para que tenhamos mais avanços para nossa querida Belém. A COP 30 é um tema de estímulo para que nossas ideias sejam efetivadas para tornar nossa capital cada vez mais bela”, pontuou o presidente John Wayne.

A sessão será aberta com a execução do hino nacional braisleiro pela Banda da Guarda Municipal de Belém e pelo pronunciamento do presidente da CMB, John Wayne.

