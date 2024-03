Homem é encontrado morto em rio na Ilha do Marajó

Nesta segunda-feira (11), um homem sem identidade revelada foi encontrado morto da região rural do município de Breve, no Arquipélago do Marajó. De acordo com a Polícia Militar do Pará, o homem teria sido espancado e jogado no rio. Um possível suspeito foi apontado pelo moradores locais, porém, ele não foi encontrado no endereço repassado.



Segundo o Coronel Márcio Abud, gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, as autoridades foram acionadas pela Central de Atendimento e Despacho (CAD) sobre um possível homicídio ocorrido na zona rural, nas proximidades do sítio do Bira.



Uma equipe policial foi até local indicado e confirmou a veracidade dos relatos. Segundo informações preliminares, um homem ainda não identificado teria sido brutalmente espancado e posteriormente jogado em um rio pelo suspeito.



Moradores locais relataram à polícia um possível endereço do acusado, mas até agora ele não foi encontrado.