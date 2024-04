Casal é feito refém no próprio carro na Cidade Velha; crime foi registrado nesta terça-feira (30/04)

Na tarde desta terça-feira (30/04), um casal foi feito refém após descer do próprio carro na rua Siqueira Mendes, próximo à Casa das Onze Janelas, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Eles seguiam para uma empresa de transporte rodoviário e fluvial quando foram abordados por uma dupla e forçados a entrar em um veículo, no qual foram levados pelos criminosos.

De acordo com informações de pessoas na área, o casal foi liberado na Avenida Padre Eutíquio e a Polícia Militar do Pará (PM) segue em busca dos sequestradores.

As vítimas prestam depoimento na seccional do Comércio. O caso é tratado pela polícia como roubo com restrição de liberdade.

VEJA MAIS

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.