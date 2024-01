Suspeito de invadir imóvel e manter casal refém na virada do ano é morto em ação policial no Pará

Um homem, de nome não revelado, morreu em uma ação policial, na última segunda-feira (1º), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele é suspeito de invadir uma casa, com ajuda de outro homem, fazer um casal refém e roubar itens do imóvel após a virada do ano. As informações são do Portal Pebão.

A residência alvo do crime fica no Residencial Martini. O caso foi repassado para uma guarnição da Polícia Militar. Ao chegarem no local, os militares avistaram a dupla de suspeitos saindo da garagem da casa onde o roubo ocorreu com a caminhonete dos reféns.

Conforme o Portal Pebão, um dos suspeitos teria atirado contra um dos agentes. A polícia revidou e o baleou. O suspeito atingido foi socorrido ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no local. O outro suspeito fugiu para dentro do imóvel, escalou o muro e conseguiu fugir da PM.

Uma das vítimas disse às autoridades que, ao chegar em casa com a esposa, por volta de 00h30, foi surpreendida pela dupla. Os suspeitos obrigaram as vítimas a abrirem um cofre existente na casa para pegar três armas. O casal foi feito refém sob a mira de uma arma e amarrado. Eles só conseguiram escapar com a chegada dos militares.

Dentro do veículo interceptado pela polícia, estavam as armas roubadas, alianças do casal, um colar de ouro e a quantia de R$ 461 em espécie.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.