Irmãos suspeitos de violência doméstica e cárcere privado são presos no Marajó

Dois homens que são irmãos foram presos pela Polícia Militar na terça-feira (2) suspeitos de violência doméstica e cárcere privado, em Breves, no Arquipélago do Marajó. Para chegar até a vítima, a PM entrou em contato com um familiar da vítima que confirmou a situação. Os agentes encaminharam os dois irmãos à delegacia.

VEJA MAIS

De acordo com os policiais do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, foi apurado com familiares da vítima que um dos irmãos seria o companheiro dela. Enquanto o homem agrediu a esposa, o irmão a mantinha em cárcere privado, impedindo-a de sair do quarto e restringindo o acesso ao celular e contato com outras pessoas.

Em decorrência da urgência da situação, a guarnição policial foi até o endereço informado e confirmou os fatos da denúncia. Todos os envolvidos e a vítima foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foram realizados os procedimentos e medidas cabíveis diante da gravidade da situação.