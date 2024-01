Homem é detido suspeito de tentar matar a companheira grávida, em Parauapebas

Um homem chamado Venâncio da Silva foi detido na segunda-feira (1), suspeito de tentar matar a companheira que está grávida de sete meses. O caso ocorreu no bairro Palmares I, no município de Parauapebas, Sudeste Paraense. A vítima, que não teve a identidade divulgada por segurança, está internada em estado grave no Hospital Geral da cidade (HGP).

Segundo as informações iniciais, moradores que teriam testemunhado a situação fizeram a denúncia à Polícia Militar. Três pessoas teriam abordado uma viatura da PM para informar que uma mulher teria sido esfaqueada pelo suspeito e logo depois foi socorrida.

A PM teria iniciado as buscas pelo suspeito e também realizou a tentativa de contactar os familiares da vítima, que estariam no hospital juntamente com a mulher grávida. Na ocasião, após Joel ser encontrado, ele teria confessado à guarnição que desferiu o golpe de faca na companheira durante uma discussão do casal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações e aguarda resposta da PM e Polícia Civil.