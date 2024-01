Criança de 5 anos é baleada durante tentativa de homicídio neste domingo, em Parauapebas

Uma criança foi baleada durante tentativa de homicídio registrada no começo da tarde deste domingo (31), em Parauapebas, no sudeste do Pará. A informação chegou à Polícia Civil do Pará (PCPA) por meio do hospital geral do município, que comunicou sobre a entrada de duas vítimas de ferimentos por arma de fogo na casa de saúde: Jhonata Vieira Lima da Silva e uma criança de 5 anos.

As vítimas foram trazidas ao hospital por familiares, após serem atacadas por dois criminosos que estavam em uma moto, na rua Rio Majé, no bairro Popular II, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade.

Segundo as primeiras diligências da equipe de investigação de homicídios da 20ª Seccional, os criminosos surpreenderam as vítimas, efetuando disparos na direção de Jhonata. Infelizmente, os tiros também atingiram o rosto da criança. Logo após o atentado, ambos foram encaminhados ao hospital municipal.

As autoridades continuam as diligências para apurar o ocorrido, visando identificar e localizar os suspeitos. O estado de saúde das vítimas não foi informado, mas as investigações prosseguem. Atualizações serão fornecidas conforme mais informações estiverem disponíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações às assessorias de comunicação das polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.