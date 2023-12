Polícia Civil prende suspeito de assassinar quatro jovens em Marabá; outros dois morreram na ação

O principal suspeito de envolvimento no assassinato de quatro jovens, no Bairro da Paz, em Marabá, no sudeste paraense, na quarta-feira (20), apontado como Cláudio Emanuel Neves Ramos, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil, na noite da última sexta-feira (22). Ele foi capturado durante a intervenção policial realizada pelos agentes em uma quitinete, no Núcleo de São Félix, onde vivia com os outros dois envolvidos no crime. Os outros suspeitos, identificados como Marcos Rodrigues da Silva, de 27, e Ronilson Macedo dos Santos, de idade não revelada, reagiram à ação e vieram a óbito no confronto.

Na noite da última sexta-feira, os agentes localizaram Cláudio Emanuel, Marco e Ronilson em um conjunto de quitinetes. Ao tentar entrar na residência e iniciar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros. No confronto, dois dos suspeitos morreram e o terceiro ficou ferido. Cláudio Emanuel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e posteriormente, encaminhado para o Hospital Municipal de Marabá. Após receber o atendimento necessário, foi efetuada a prisão do mesmo.

O suspeito vai responder pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio contra os agentes de segurança pública, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilgeal de arma de fogo. Cláudio Emanuel foi conduzido para a unidade policial para os procedimentos legais e está à disposição da Justiça.

Na quitinete, que funcionava como esconderijo dos suspeitos, a polícia encontrou porções de substâncias entorpecentes, anotações sobre o tráfico e balança de precisão. Os agentes também apreenderam duas armas de fogo que estavam sob a posse do trio e que foram utilizadas contra os policiais.

Investigação

Para capturar os envolvidos no quádruplo homicídio, foi montada uma força-tarefa pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). Os agentes se deslocaram até Marabá na manhã do dia 21 de dezembro, para acompanhar as ações de perto. A ação ocorreu por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá, da Divisão de Homicídios (DH) de Belém, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá, da Superintendência Regional do Sudeste do Pará e da Seccional Urbana de Marabá e teve apoio direto de equipes da Polícia Militar.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a resposta rápida dada para conclusão do caso e a localização dos suspeitos de ceifar a vida dos quatro jovens, ocorreu graças ao trabalho integrado realizado pelas forças de segurança.

“Nós sempre trabalhamos com ações ostensivas e preventivas para coibir ações criminosas, entretanto quando elas ocorrem nós vamos atuar muito fortemente para reprimir, elucidar o caso e dar uma resposta para sociedade. Portanto, conseguimos, imediatamente, identificar os envolvidos e, ao localizá-los, efetuamos a prisão do principal responsável, que é líder de um grupo criminoso”, declarou.

O secretário destacou que as equipes seguirão em investigação para apurar o envolvimento de outras pessoas no crime. “A população pode ter certeza de que estamos aptos para atuar em qualquer região do Estado, reprimindo a violência e garantido a paz social”, complementou.

Relembre o crime

Os quatro jovens, identificados como, Raimundo Fernando Alves de Oliveira, de 18; Pablo Eduardo Freitas Gonçalves, 20; Carlos Henrique Gomes Brito, 17, e Gabriel Firmino da Silva, 19, foram executados a tiros no bairro da Paz, em Marabá, na última quarta-feira (20). As mortes ocorreram por volta das 21h30, quando as vítimas conversavam na calçada de uma residência quando chegou um veículo.

Do carro, desceu um homem armado e ordenou que as vítimas se deitassem no chão, com o rosto para baixo. Em seguida, realizou os disparos na cabeça dos jovens, indicando o ato de execução. No local, a perícia recolheu os estojos das pistolas calibre .380 e 9mm. utilizadas no assassinato. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.