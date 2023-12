Chacina em Marabá: quatro jovens são mortos a tiros no bairro da Paz

Quatro jovens foram mortos a tiros no bairro da Paz, em Marabá, no sudeste do Pará, na noite de quarta-feira (20). A chacina ocorreu por volta das 21h30, na esquina da rua Alfredo Monção com a rua Rio de Janeiro. A maioria dos disparos foi na cabeça das vítimas.

Ainda segundo o Correio de Carajás, as vítimas foram identificadas como Raimundo Fernando Alves de Oliveira, 18; Pablo Eduardo Freitas Gonçalves, 20; Carlos Henrique Gomes Brito, 17, e Gabriel Firmino da Silva, 19. As primeiras informações indicam que os quatro jovens conversavam na calçada de uma residência quando chegou um veículo.

Do carro, desceu um homem portando uma arma de fogo. Ele ordenou que os jovens se deitassem no chão, com o rosto para baixo. Em seguida, fez os disparos, em crime com características de execução. Mas, até o momento, não há informações sobre os matadores e nem sobre o veículo que eles usaram. Policiais civis e militares e peritos criminais compareceram à cena do crime.

Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Marabá investiga o caso e trabalha na identificação e localização dos suspeitos do crime. Uma das vítimas foi identificada como Pablo Eduardo Freitas Gonçalves, de 20 anos. Os outros três corpos aguardam reconhecimento