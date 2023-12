Homem é morto a tiros dentro de balneário em Marabá neste domingo (17)

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na manhã deste domingo (17), na área de um balneário localizado na avenida Transmangueira, entre os núcleos Nova Marabá e Velha Marabá, em Marabá, no sudeste paraense. A polícia não forneceu detalhes sobre o crime. A motiv​ação e autoria estão sendo investigadas. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Guarnições da Polícia Militar estiveram no local do homicídio, mas não obtiveram muitas informações dos moradores, que se mantiveram em silêncio sobre o ocorrido.

Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) analisaram o corpo, bem como o local do assassinato, em busca de elementos e vestígios que ajudem na identificação dos suspeitos e no esclarecimento acerca da dinâmica do crime.

Uma imagem obtida pelo site Correio de Carajás mostra a vítima caída ao chão, já sem vida. O homem vestia uma bermuda branca e camisa rosa. Estava bastante ensanguentado. Ao lado do corpo, havia​ algumas latinhas de cerveja. Por meio da imagem, é possível analisar que, provavelmente, o homem ainda tentou correr para fugir dos assassinos, mas não deu tempo.