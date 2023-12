Dois homens morrem em ação policial em Marabá; eles podem ter ligação com assassinato de 4 jovens

Dois homens morreram e um ficou baleado em uma troca de tiros entre policiais e supostos criminosos, durante uma intervenção policial, na Avenida Tiradentes, no Núcleo de São Félix, próximo a Escola Walquise Viana, em Marabá, no sudeste paraense, por volta das 19h da última sexta-feira (22). As informações iniciais são de que os atingidos estariam envolvidos no assasinato dos quatro jovens no Bairro da Paz vitimados esta semana no município.

Segundo o portal Correio Carajás, que esteve no local e realizou a apuração, a Polícia Civil estava monitorando os envolvidos no crime, que estavam em uma quitinete na localidade. Quando os agentes realizaram o cerco em volta da residência para iniciar a abordagem, foram recebidos a tiros. Dois suspeitos morreram no local, e um terceiro ficou apenas baleado e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal de Marabá.

Os suspeitos que morreram na intervenção policial foram identificados como Marcos Rodrigues da Silva, conhecido como ‘Coroa’, de 27 anos, e Ronilson Macedo dos Santos, com idade não revelada. A informação que se deu pela manhã deste sábado (23), é que Cláudio Emanuel Neves Ramos, de 24, que foi baleado e encaminhado ao Hospital Municipal, permanece na unidade de saúde e será submetido a uma cirurgia.

A Equipe de Reportagem do Grupo Liberal solicitou nota para a Polícia Civil e Polícia Militar, e aguarda um esclarecimento para saber mais detalhes do caso.

Relembre o caso

Quatro jovens, identificados como, Raimundo Fernando Alves de Oliveira, de 18; Pablo Eduardo Freitas Gonçalves, 20; Carlos Henrique Gomes Brito, 17, e Gabriel Firmino da Silva, 19, foram assassinados a tiros no bairro da Paz, em Marabá, na última quarta-feira (20). As mortes ocorreram por volta das 21h30, quando as vítimas conversavam na calçada de uma residência quando chegou um veículo.

Do carro, desceu um homem armado e ordenou que as vítimas se deitassem no chão, com o rosto para baixo. Em seguida, realizou os disparos na cabeça dos jovens.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Marabá investiga o caso. Os suspeitos de praticar o crime ainda não foram identificados.