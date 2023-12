Chacina em Marabá: veja quem são as vítimas

Os assassinatos de quatro jovens em Marabá, sudeste do Estado, continuam repercutindo e causando comoção na cidade, principalmente pela jovialidade dos rapazes. Raimundo Fernando Alves de Oliveira, de 18 anos, Pablo Eduardo Freitas Gonçalves, de 20 anos, Carlos Henrique Gomes Brito, de 17 anos, e Gabriel Firmino da Silva, de 19 anos, foram vítimas de disparos de arma de fogo. Tudo teria ocorrido por volta das 21h30, de ontem (20), na porta de uma residência na esquina das ruas Alfredo Monção com a Rio de Janeiro, no Bairro da Paz. O caso está sendo tratado com chacina.

No local do crime, ninguém quis falar sobre o ocorrido (Foto: Jhone Freires)

A reportagem de O Liberal esteve no local do crime na manhã desta quinta-feira (21). Como é comum neste tipo de ocorrência, ninguém quis gravar entrevista sobre ocorrido. Informalmente, o que se comenta é que os quatro conversavam na calçada quando um veículo estacionou e um homem desceu do carro já com a arma em punho. Este homem teria ordenado que os jovens deitassem no chão de bruços e então começou a efetuar os disparos fatais, a maioria na região na cabeça. Ninguém soube dar informações sobre as características do veículo, do assassino ou se ele estava sozinho no momento do crime.

Apesar das características de execução, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil tem evitado dar maiores detalhes sobre o assunto e se limitou a emitir nota onde afirma que investiga o caso e trabalha na identificação dos suspeitos. A vinda de uma equipe da Polícia Civil de Belém para auxiliar nas investigações também não está descartada. Até o meio-dia de hoje, os corpos das vítimas ainda não tinham sido liberados pela Polícia Científica.