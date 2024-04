Homem que desapareceu depois de cair de ponte é encontrado morto em Parauapebas

Josiel Gomes de Oliveira, de 42 anos, que estava sendo procurado desde domingo (28/04) à noite, após desaparecer no Rio Parauapebas, no município de mesmo nome, foi encontrado morto nesta terça-feira (30/04). A vítima sumiu depois que se desequilibrou da motocicleta que pilotava ao passar em um quebra-molas e caiu de uma ponte. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) confirmou a localização do corpo de Oliveira.

As buscas começaram na segunda-feira (29/04), pelo 23º Grupamento Bombeiro Militar (23º GBM). Após um dia de trabalho de procura pelo homem, o corpo de Josiel foi encontrado por amigos e “entregue à Polícia Científica”, como destacou o CBMPA no comunicado. O desaparecimento do homem é investigado pela Polícia Civil, por meio da Seccional de Parauapebas.

Edvaldo Martins, amigo de Josiel, foi um dos responsáveis por localizar o corpo, a 200 metros do local em que a vítima caiu. Ele conversou com o portal Correio de Carajás e disse que o homem estava preso em galhos dentro do rio. “Eu era muito amigo dele, é uma fatalidade”, lamenta.

Em entrevista ao Correio de Carajás, Maria Eliane Ramos de Souza, amiga de Josiel, disse que a vítima estava indo para casa quando tudo aconteceu. “A ponte está sem a proteção da lateral, está muito perigoso. Se tivesse proteção ele tinha batido, mas teria sido menos grave. Ele bateu na cabeça da ponte e caiu direto no rio”, conta. Ela acrescentou que o quebra-molas pode ter contribuído para o acidente.