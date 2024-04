Jovem é encontrado morto às margens de via com lesões na cabeça, em Tailândia

Um jovem identificado como José Eduardo dos Santos Souza, de 19 anos, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (29), em uma estrada, no município de Tailândia, nordeste do Pará. Segundo os relatos, a vítima estava jogada às margens da Vicinal 11, próximo à rodovia PA-150, e apresentava marcas por objeto cortante.

Pessoas que trafegavam pela área acionaram a polícia Militar e Civil por volta de 7h para informar sobre o corpo. Ao chegarem no local, os agentes comprovaram a informação e constataram que José Eduardo apresentava lesões no antebraço direito e no rosto, além de afundamento de face e calota craniana com exposição de massa encefálica.

O Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí fez a perícia e a remoção do corpo. Ainda na segunda, um familiar foi até o IML e reconheceu o jovem. Ele informou às autoridades que a vítima morava na Vila Nazaré, e havia sido vista pela última vez por volta das 2 horas da madrugada. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime ou a autoria do assassinato.