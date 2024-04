Corpo de homem é encontrado em rio no sudeste paraense

Um corpo foi encontrado boiando no rio Parauapebas, sudeste paraense, na quinta-feira (25). A suspeita das autoridades policiais é de que seja do corretor de seguros Domingos Aguiar Barros Junior. Ele está desaparecido desde o domingo (21), após pular do barco em que estava para nadar no local.

Segundo informações do tenente-coronel Catuaba, comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Parauapebas, o corpo foi encontrado no mesmo ponto do rio em que a vítima desapareceu. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver. Na sede do Instituto Médico Legal (IML), foram realizados exames que irão determinar a identidade da vítima, causa e circunstância da morte.

Domingos estava na companhia de um amigo quando sumiu, e foi justamente essa pessoa que procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da vítima.

No relato, consta que os dois estavam em um barco pescando quando Domingos decidiu pular no rio para nadar, justificando que estava com calor. Conforme o amigo, a correnteza estava forte, o que dificultou que Domingos retornasse para a embarcação, desaparecendo nas águas. Desde então, familiares e amigos se uniram aos bombeiros nas buscas para localizar a vítima.​ As informações são do site Correio de Carajás.