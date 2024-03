Adolescente é morto a facadas enquanto dormia, em Pacajá

Um adolecesnte de 16 anos foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (29), no município de Pacajá, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o crime teria sido cometido pelo ex-companheiro da atual namorada da vítima. A testemunha relatou que o suspeito invadiu a casa onde a vítima dormia para cometer o assassinato.

VEJA MAIS

A namorada da vítima relatou que por volta de 2h ela e o adolescente dormiam quando o suspeito arrombou a porta do kitnet e atacou a vítima com uma faca, desferindo golpes na região do pescoço. Após o crime, o suspeito correu para fora da casa, mas foi reconhecido pela mulher, que viu todo o crime. A vítima morreu no local antes da chegada do socorro.

Moradores do local chamaram a Polícia Militar que isolou a área até a chegada da Polícia Civil. Após os primeiros levantamentos da PC, uma equipe da Polícia Científica de Tucuruí também esteve no local realizando a perícia no corpo do adolescente e a remoção. O suspeito ainda não foi localizado.

A Redação Integrada solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Pacajá trabalham para localizar o suspeito da morte do adolescente de 16 anos.