Enteado esfaqueia o padrasto após suposta discussão por comida, em Belterra

Um homem identificado como Emerson Santos, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar suspeito de esfaquear o padrasto após um desentendimento na noite de domingo (21), no município de Belterra, oeste paraense. Segundo as informações iniciais, tudo teria ocorrido devido uma discussão entre padrasto e enteado por comida.

A Polícia Militar informou que Emerson teria desferido dois golpes de arma branca, mais especificamente uma faca, contra o padrasto, Francisco de Assis, de 46 anos. Após ser preso, o suspeito teria dito à imprensa local que a briga ocorreu quando os dois homens estavam em um churrasco. Ele ainda afirmou que a situação teria sido um acidente.

Francisco teria sido atingido no rosto, próximo ao olho esquerdo e a outra facada foi na região acima do peito. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde em estado considerado estável. No entanto, não há mais informações sobre o que ocorreu com Francisco após ser atendido no hospital. O enteado foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.