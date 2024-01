Idoso é morto com facada no peito pelo ex-enteado dentro de casa, em Ananindeua

Manoel Belém Campos, 58 anos, foi morto com uma facada no peito, no início da noite desta quarta-feira, 24, dentro da casa onde morava, na rua Tapajós, bairro do Atalaia, no conjunto Jaderlândia, em Ananindeua. O principal suspeito é ex-enteado da vítima, que confessou o crime a policiais militares do 24° Batalhão. Disse ainda que ambos tinham um desentendimento antigo, desde a época em que Manoel vivia com a mãe do suspeito, que não teve identidade divulgada.

VEJA MAIS

Segundo a PM, após o assassinato, o suspeito empreendeu fuga para a casa de parentes, no bairro da Cabanagem, em Belém. Na residência, ele comentou sobre o ocorrido. Foi então que um tio do rapaz acionou a Polícia Militar e relatou a situação.

Ao chegarem no endereço informado, os po​liciais encontraram a vítima, já sem vida, caída de bruços na cozinha do imóvel. Manoel apresentava apenas uma perfuração na altura do peito.

Policiais militares conduziram o suspeito do homicídio para a Seccional de Ananindeua, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis ao flagrante.

O corpo de Manoel foi analisado e removido pela Polícia Científica. Dezenas de curiosos e familiares, entre eles a atual companheira da vítima, acompanharam os trabalhos da perícia.

“Foi um único golpe na região peitoral direita. Nenhuma reação típica de defesa da vítima. Ele era um homem pequeno, idoso, com poucas reações de força. A gente não pode dizer que houve uma reação de defesa ou que foi pego de surpresa. Tinha um pequeno desalinho na cozinha, onde tinha talheres sobre o piso, um frasco ao chão, próximo da vítima. Encontramos manchas de sangue. Os vestígios estavam todos na cozinha”, observou a perita Virgínia Paiva, no local do crime.