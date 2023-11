Morador de rua é assassinado após discussão no Mercado do Ver-o-peso

Um homem que vivia em situação de rua nas proximidades do mercado do Ver-o-Peso morreu após discussão com outro morador de rua, na noite desta quarta-feira (29), no bairro da Cidade Velha. Segundo testemunhas, os dois homens, identificados apenas pelos apelidos de Jhony e Índio, estavam bebendo juntos quando se exaltaram e da troca de ofensas passaram à violência física. Índio desferiu quatro facadas em Jhony.

O suspeito fugiu do local logo após ato. Jhony, completamente ensanguentado, começou a correr em busca de ajuda, deixando um rastro de sangue no entorno do Mercado de Ferro e caindo em frente à estrutura. A vítima morreu antes da chegada das equipes de socorro.

Equipes da Polícia Científica foram acionadas e deram início ao trabalho de perícia. Segundo o perito criminal, Elias Nogueira, houve luta corporal, seguida de esfaqueamento, sendo dois golpes no peito e um no braço.

O motivo da discussão ainda não foi esclarecido, mas fontes indicam que poderia estar relacionado a disputas por espaço ou recursos escassos. Testemunhas relatam que ambos os homens compartilhavam o desafio diário de viver nas ruas da capital paraense. Para a reportagem de O Liberal, a equipe da Polícia Militar informou que está realizando diligências para capturar Índio.

O episódio ressalta, mais uma vez, a vulnerabilidade de muitos que lutam pela sobrevivência nas ruas da cidade, lançando luz sobre a necessidade de medidas que abordem as complexidades enfrentadas por aqueles que enfrentam a dura realidade da falta de moradia.