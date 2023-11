'Prestação' é executado com sete tiros à queima-roupa no bairro do Guamá

O cruzamento das ruas 3 de Outubro e Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, foi o cenário de uma brutal execução no final da tarde desta quarta-feira (29). Um homem que trabalhava como cobrador para uma empresa que vende artigos à prestação conduzia sua moto a caminho de mais uma demanda profissional, quando foi assassinado por dois indivíduos que estavam em outra moto na mesma rua.

VEJA MAIS

Testemunhas contaram à reportagem de O Liberal que os criminosos chegaram por trás da vítima, identificada como Francisco Vale dos Santos, quando um deles sacou uma pistola e atirou sete vezes à queima-roupa contra Francisco, que morreu na hora, segundo a perícia.

O som dos tiros assustou aos moradores que estavam nas proximidades. Após o crime, dezenas de curiosos foram até a cena do crime para acompanhar o trabalho das equipes no local.

Logo após a execução, os autores do homicídio tentaram fugir utilizando a moto, mas deram de frente com uma viatura da PM que fazia ronda no bairro. Os agentes deram ordem de parada, mas os suspeitos abandonaram a moto e saíram correndo, usando as vielas estreitas do local como rota de fuga.

À reportagem, o tenente Maués, da Polícia Militar, deu detalhes da ação: "Eles deram de frente com nossa guarnição há poucos metros do local do crime e fugiram pelas ruelas, estava escuro demais e a equipe preferiu aguardar o reforço para ir em busca dos assassinos", informou.

No local do crime, um colega de trabalho de Francisco, que preferiu não se identificar, afirmou que a vítima "era um homem de bem", levantando a hipótese de que ele tenha sido morto por engano, pois, desconhecia qualquer tipo de ameaça ou envolvimento de Francisco com ilicitudes.

"Era um homem de bem, estava trabalhando. Não sei se foi assalto, não levaram nada e ainda deixaram a moto, desconheço que vinha recebendo ameaças, era uma pessoa do bem", disse.

Equipes das polícias Civil e Militar e do Centro de Perícias Científicas foram acionados e estiveram no local. A área foi isolada para permitir uma investigação minuciosa. A motocicleta usada no crime foi apreendida e levada para a Seccional do Guamá. Até o momento do fechamento da reportagem, nenhum suspeito foi detido.