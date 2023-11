Bispo amigo de Sara Mariano é preso sob suspeita de envolvimento em seu assassinato

O líder religioso Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, foi detido na última terça-feira (14) por sua alegada participação no homicídio de Sara Mariano. As primeiras apurações mostram que ele mantinha uma relação de interação com a cantora nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, Zadoque é acusado de desempenhar um papel na logística e execução do crime, além de ser suspeito de contribuir para incinerar o corpo de Sara, em uma tentativa de apagar provas.

VEJA MAIS

O bispo e Sara costumavam interagir nas redes sociais, onde a cantora expressava elogios ao líder religioso, referindo-se a ele como "amigo" e convidando-o para visitar sua casa.

"Sou fã de Deus em sua vida, amigo. Amo você. Canta muito para a glória de Deus", escreveu Sara em um post de Zadoque no Instagram. O bispo respondeu: "É sempre uma honra receber um comentário seu por aqui".

Em outra ocasião, Zadoque comentou uma postagem de Sara para elogiá-la. "Sou aprendiz perto de vossa senhoria", escreveu. "Você é mestre", afirmou a cantora.

Durante as interações, Sara chegou a cobrar a visita do bispo. "Você é muito querido por nossa família, só está nos devendo sua visita aqui, comer um cuscuz temperado". O bispo respondeu com emojis de coração.

Zadoque possui aproximadamente 10 mil seguidores no Instagram, onde se apresenta como "um mordomo a serviço do céu".

O Caso

O marido de Sara, Ederlan Mariano, foi preso no final de outubro. A Polícia Civil da Bahia inicialmente informou que ele teria confessado ser o mandante do assassinato, mas a defesa negou, sustentando que ele se declara inocente.

"A prisão do marido da vítima foi decretada e cumprida após a investigação indicá-lo como autor do delito. Posteriormente, ele confessou o crime", afirmou a Polícia Civil em comunicado.

O corpo da pastora foi encontrado carbonizado na BA-093, na região de Dias D'ávila, a 54 km de Salvador, em uma área de mata ao lado da pista.