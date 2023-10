Sob gritos de ‘assassino’, marido da cantora Sara Mariano chega a audiência de custódia; vídeo

O marido da cantora gospel Sara Freitas Sousa Mariano, Ederlan Santos Mariano, esteve na manhã desta terça-feira (31) no Fórum da Comarca de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, onde passou por audiência de custódia. Ele foi recebido aos gritos de “assassino” por populares que aguardavam no local.

Preso desde a madrugada de sábado (28), quatro dias depois do desaparecimento de Sara, Ederlan é o principal suspeito pelo assassinato da cantora. O corpo da vítima foi encontrado parcialmente carbonizado. Segundo delegados do caso, ele confessou o crime, mas a defesa do suspeito nega.

O investigado chegou ao Fórum algemado, escoltado por um policial e com roupa semelhante a de internos do sistema prisional: camiseta branca e bermuda laranja.

A audiência de custódia de Ederlan terminou por volta das 11h. Ainda não foi informado se ele vai seguir em prisão temporária em uma delegacia; ter a prisão temporária convertida para preventiva e ser encaminhado a um presídio; ou se vai responder ao inquérito em liberdade.