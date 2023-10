Sara Mariano: veja quem é a cantora gospel achada carbonizada na Bahia

Nesta sexta-feira (27), foi achado o corpo da cantora gospel Sara Mariano. A baiana tinha 35 anos e era casada com o produtor musical, Ederlan Mariano. A artista estava desaparecida deste terça-feira (24) e deixa uma filha de 11 anos. Mas afinal, quem era Sara Mariano?

Quem era a cantora gospel Sara Mariano?

Sara Mariano era uma cantora gospel, vivia no bairro de Valéria, na capital baiana (BA). Era casada com Ederlan Mariano, com quem tem uma filha de 11 anos. Ficou famosa ao compartilhar música cristã, no canal "TV Shalom", no Youtube. Só em uma plataforma alcançou 256 mil inscritos.

Sara chegou a postar um material evangélico horas antes de sumir. De acordo com Ederlan, a esposa foi a um encontro de mulheres antes do desaparecimento. Nos comentários, seguidores se preocuparam com o desaparecimento.

"Que Deus revele o oculto e o escondido em nome de Jesus", escreveu uma seguidora. "Estamos em oração", disse outra.

Em outras publicações, Sara Mariano mostrou momentos em que cantou para fiéis e pregou em palcos. O trabalho artístico dela é empresário pelo marido.

O que se sabe sobre a morte de Sara Mariano?

Sara Mariano saiu na última terça-feira (24) para um encontro religioso para mulheres. Para a TV Bahia, o esposo disse que esse evento foi fechado por Sara e, até então, não sabe quem era o responsável. O chip do celular da esposa teria sido desativado no início da noite de quarta-feira (25), dificultando contatos e buscas.

Ederlan Mariano também falou que Sara nunca tinha desaparecido e afirmou que não teve brigas. Ao ser perguntado por um jornalista sobre uma possível campanha de arrecadação que ele teria feito nas redes sociais para auxiliar na descoberta do paradeiro da esposa, o empresário abandonou a entrevista.