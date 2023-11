Caso Sara Mariano: preso mais um suspeito de envolvimento na morte da cantora gospel

A Polícia Civil da Bahia confirmou, nesta quarta-feira (15), a prisão de um segundo suspeito de envolvimento no assassinato da cantora gospel Sara Mariano, encontrada morta no dia 27 de outubro, três dias depois do seu desaparecimento ter sido registrado. O corpo da vítima estava carbonizado. Ainda não há detalhes sobre quem é o segundo suspeito e as circunstâncias da prisão dele.

O principal investigado pelo crime é o marido da cantora, Ederlan Santos Mariano, detido no dia 28 de outubro, um dia depois do corpo ter sido encontrado. Ele admitiu o assassinato, segundo os delegados que investigam o caso, mas a defesa nega a confissão.

Para a polícia, houve clara intenção de Ederlan "em destruir as possíveis provas que estavam armazenadas no celular da vitima e prejudicar as investigações dos fatos, bem como impedir a aplicação da lei pena".

A forma como Sara Mariano morreu ainda não foi esclarecida, porque o corpo foi encontrado parcialmente carbonizado. Investigações aguardam os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para saber se ela foi queimada viva ou se o assassinato ocorreu antes do corpo ser queimado.

As investigações estão sendo conduzidas pela 25ª delegacia de Dias D'Ávila, na região metropolitana de Salvador.